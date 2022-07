Conoce al ‘Rey del Photoshop’ cuyos humorísticos montajes han puesto en aprietos a miles

¿Quién no ha querido publicar una impactante fotografía en redes sociales que acapare la atención de los cibernautas? En la web existen varias aplicaciones con las que puedes mejorar tus imágenes. Sin embargo, un diseñador gráfico de origen británico se ha hecho famoso al poseer el don de retocar fotos, pero a su propio estilo. Sus trabajos han logrado viralizarse en las plataformas de internet, especialmente en Twitter. En esta nota te presentamos solo algunas de ellas.

Su nombre es James Fridman, pero en redes es más conocido como el ‘ Rey del Photoshop ’. Esto debido a sus impresionantes trabajos, que en varias oportunidades ha puesto en aprietos a sus ‘clientes’.

Fridman o también llamado el ‘Troll del Photoshop’ se ha dedicado a ‘arreglar’ fotos. Pero en lugar de quitar el pelo de la cara, mejorar la apariencia de sus usuarios y cumplir ciertas peticiones, lo realiza de forma literal, con lo que termina realizando divertidas imágenes, así como extrañas, con lo que ha logrado tal apelativo.

No obstante, el ‘Rey del Photoshop’ no solo ha dado muestra de su impresionante talento para el diseño, también ha brindado consejos a jóvenes que se sentían burlados por su apariencia.

“Hola James, me preguntaba si podías editar mi barbilla. Mucha gente se ríe de mí por ella y me duele bastante. Solo quiero una foto mía sin la barbilla partida. Seguramente no veas esto, ya que tienes mejores cosas que hacer, pero ojalá. Gracias, soy fan tuyo”, escribió un ferviente admirador de James.

Sin lugar a dudas, el ‘mago del diseño’ respondió a la petición del muchacho con un mensaje alentador. “Este tipo de bromas pueden ser duras. Cambiar tu físico no es la solución. Intenta construir resiliencia emocional riéndote cuando te lo digan. A veces las personas hacen daño a otros porque están dañados ellos mismos”.

El impresionante trabajo de Fridman ha llamado la atención de más de 2 millones de seguidores en redes sociales. Foto: captura de Twitter/@fjamie013

