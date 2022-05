Hombre que cumplió 15 años en prisión se gradúa de la universidad

La casa de estudios superiores Pitzer College vivió un momento especial y conmovedor, luego de que este sábado se realizara la ceremonia de graduación de la clase de 2022 en Claremont, California, Estados Unidos. La historia de superación de uno de los estudiantes sorprendió y se hizo viral en YouTube.

Kenneth Butler, quien estuvo 15 años en prisión, fue uno de los gradados. El hombre fue miembro de una pandilla antes de ser un flamante egresado universitario.

“Mi mayor logro es la graduación, sin duda, la Fulbright (programa de ayuda educativa) tiene que estar en lo más alto, sin duda, pero graduarme de la universidad es mi mayor logro”, dijo emocionado Butler.

Kenneth reveló que comenzó sus estudios universitarios en Pitzer College mientras cumplía su sentencia, y se mantuvo así hasta el verano pasado, cuando obtuvo la libertad, convirtiéndose en estudiante de tiempo completo. Él aseguró que esto cambió su vida para siempre.

“Si no me hubiera inscrito en este programa, no sé dónde habría estado mi vida”, dijo. Finalmente, agregó que sus logros académicos son tributo a la fe que tuvo en cambiar su vida.