Gato enseña a su dueña cómo caza una cucaracha y sube el insecto a su cama: “Casi me da un infarto”

Los gatos suelen realizar las más diversas travesuras contra sus dueños. Desde morderlos, arañarlos hasta romper sus más preciadas pertenencias. Sin embargo, la fechoría más habitual consiste en cazar insectos o pequeños animales para dejarlos en los lugares más inesperados de la casa. Este fue el caso de un minino de color naranja, quien no dudó en mostrar a su ama que cazó una cucaracha y lo dejó en su cama. El insólito momento es viral en TikTok.

Minino sube una cucaracha a la cama de su dueña

En el video, publicado por la usuaria @lady1p, se observa cómo el pequeño felino se acerca hacia la cama de la joven mientras sostenía al insecto en el hocico. De pronto, sube al mueble y deja la cucaracha entre las frazadas. La acción del gato dejó en shock a la mujer, quien solo atinó a mover las piernas para espantar al bicho.

PUEDES VER: ¡Ingenio peruano! Hombre varado por manifestaciones traslada su pesado equipaje en una rueda

“Vamos a enseñar a Karen cómo se caza. Mejor se la doy”, se escucha en el video. En tanto, la joven solo atinó a reírse por la hilarante travesura de su pequeña mascota.

Finalmente, el insecto se fue y el gato no dudó en perseguirlo.

Usuarios reaccionan al video viral

“Cosas de gatos”, se lee en la descripción del video que tiene 3,5 millones de reproducciones en la plataforma. Al respecto, los usuarios no dudaron en bromear con la hilarante escena.

PUEDES VER: Joven gasta todos sus ahorros en organizar una fiesta para 120 personas, pero nadie llega

“El michi: ‘Ay qué aburrimiento, toma, Karen, piensa rápido’”, “La velocidad con la que yo hubiese saltado de esa cama”, “Mi gato una vez me trajo un ratón y lo puso a dormir a mi lado en la almohada, casi me da un infarto”, “Mi gata me la dejó dentro del zapato”, “No puedo parar de reír”, fueron algunos de los comentarios en el video viral.