25 NOV 2022

Apuesta por derrota de Argentina y victoria de Francia: termina ganando 1 millón de dólares

Sin saber que la suerte estaría de su lado, él apostó un total de 25.000 dólares. Al final, solo le quedó celebrar su hazaña y generó diversas reacciones de los usuarios en Twitter.

Esos no fueron los únicos partidos que predijo el joven, ya que también mencionó el empate entre los equipos de Dinamarca vs. Túnez y México vs. Polonia. Foto: composición LR/Twitter/Sporting News