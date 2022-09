Perro sin hogar durmió en la puerta de una casa para que lo adopten y logró conmoverlos

La tierna historia de Brady, un perrito callejero, ha logrado conmover a miles en las redes sociales, sobre todo en Facebook. ¿Qué ocurrió? Este can decidió acurrucarse en la entrada de una vivienda con la intención de ‘pedirles’ que lo adopten.

Tal como señala el medio The Dodo, la familia salió y se encontró con el tierno can, por lo que decidieron comunicarse con un albergue para que los ayuden a encontrarle un hogar, ya que ellos no podían hacerse cargo.

Cuando lograron hablar con la directora del refugio, ella acudió de inmediato a la vivienda para recoger al perrito. “Eran amantes de los animales y no querían rechazarlo, así que nos llamaron. No tenía otros compañeros de camada, ni otros perros a su alrededor”, dijo la mujer.

El can logró encontrar una familia pronto y su historia tuvo un final feliz. Foto: Facebook/Stray Rescue of St. Louis

De inmediato, llegó a la casa de esta familia y el can se mostró enérgico y dispuesto a entregar su confianza. Donna, la directora del lugar, contó que el perrito parecía saber que estaba en manos de las personas correctas.

Brady llegó al refugio y de inmediato sintió que era su hogar. “Se abrió a todos aquí desde el principio. Él realmente no parecía tímido o asustado”, agregó Donna, quien además contó que, tras pasar todos los exámenes médicos, logró encontrar un hogar muy rápido.