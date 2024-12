El influencer peruano conocido como El chico de las noticias ha conmovido en TikTok tras compartir un emotivo gesto por Navidad. Mediante su cuenta de esta app china, publicó un video en el que sorprende a un ciudadano venezolano regalándole una canasta navideña, quien sorprendido por el detalle, no pudo evitar emocionarse por la acción solidaridad en estas fechas especiales.

La publicación rápidamente se viralizó en TikTok acumulando miles de reacciones y posicionándose como un mensaje de esperanza en esta época de Navidad.

El chico de las noticias conmueve al regalar canasta a ciudadano venezolano por Navidad

En una reciente publicación en su cuenta oficial de TikTok, el Chico de las noticias compartió el emotivo gesto de regalar canastas navideñas, que contenían panetón, víveres y demás productos de primera necesidad, a personas que más lo necesitan. Uno de los momentos más destacados fue cuando sorprendió a un ciudadano venezolano, quien emocionado por el obsequio no pudo contener su felicidad y brindó un abrazo al tiktoker.

"Aquí tenemos un papito trabajador. Esto es para ti (la canasta) para que compartas con tu familia. Se notaba que necesitaba un abrazo reponedor. Fuerza hermanito (...) Hay dolores tan profundos que difícilmente se explican con palabras", expresó el influencer peruano.

Este acto de solidaridad conmovió a miles de usuarios que no dudaron en comentar el clip. "Eres el chico de las noticias por las cosas maravillosas que realizas", "Hicimos famoso a la persona correcta", "Todos tocaron mi corazón, pero el papá venezolano me sacó más lágrimas", "Que maravillo es ayudar al que lo necesita", "El chamo hermano, se notaba que quería un abrazo sin duda, yo he ayudado casi siempre a los que paran con hijos con comida y siempre se lo dan a sus hijos y ellos no comen", fueron algunos de los comentarios que se lee en TikTok.