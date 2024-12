Familia llevó decenas de regalos para que joven pida la mano de su novia peruana: “Estilo Huancayo”

En redes sociales, un video de una pedida de mano en Perú captó la atención de miles de usuarios, convirtiéndose rápidamente en viral en TikTok. Este tipo de ceremonias, marcadas por tradiciones culturales y gestos significativos, se destacan por los llamativos regalos que el novio y su familia llevan para sellar el compromiso. En este caso, lo que más sorprendió fue la cantidad y calidad de los presentes que entregaron, generando una mezcla de admiración y asombro entre los internautas.

Un desfile de regalos que cautivó en TikTok

En el video, se observa al novio ingresando al lugar de la celebración acompañado por su familia, quienes cargan una impresionante variedad de regalos. Entre ellos destacan varias cajas de frutas, un pavo y dos lechones.

Clip es viral. Foto: TikTok

Los presentes no solo simbolizan el respeto y cariño hacia la futura novia, sino también la dedicación del novio por cumplir con las expectativas de esta significativa tradición. Mientras los invitados contemplaban la escena, se podía sentir la emoción y el orgullo de ambas familias, destacando la importancia cultural de este evento.

El estilo de la ceremonia, identificado por muchos como propio de Huancayo, causó un gran impacto en redes. Los usuarios no tardaron en expresar su sorpresa al ver la abundancia de obsequios que llevaron a la fiesta. Algunos incluso bromearon con comentarios como: "Si así es la pedida de mano, ni me imagino cómo será el matrimonio". Este tipo de comentarios reflejan tanto el asombro como el respeto por las tradiciones andinas que, en eventos como este, lucen su lado más espectacular.

Las reacciones no se hicieron esperar

El video acumuló cientos de reproducciones y una gran variedad de comentarios en TikTok. Muchos usuarios quedaron sorprendidos por los regalos y no dudaron en compartir sus opiniones. "¿Es pedida de mano o compra de novia?", comentó un usuario de manera sarcástica, mientras otro escribió: "Si no me pide la mano así, no quiero nada". Las bromas y reflexiones en torno a la magnitud del gesto destacaron la forma en que estas tradiciones aún conservan su relevancia en la sociedad peruana.

Las respuestas también incluyeron comentarios humorísticos que reflejan cómo este tipo de eventos capturan la imaginación de los usuarios. Frases como: "¿Dónde será la inauguración de la tienda?" o "En busca de un huancaíno soltero, detallista y con metas a futuro" inundaron la sección de comentarios. Estas reacciones demuestran cómo una tradición profundamente arraigada puede conectar con audiencias modernas, convirtiéndose en un fenómeno cultural y digital al mismo tiempo.