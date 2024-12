Universitarios prepararon exposición en 5 minutos gracias a IA y causan debate: “¿Y el esfuerzo?”

Un grupo de universitarios causó debate en las redes sociales tras compartir en TikTok cómo lograron preparar una exposición universitaria en solo cinco minutos gracias a la ayuda de la inteligencia artificial (IA). El video muestra a los jóvenes utilizando herramientas digitales para crear una presentación académica en tiempo récord, lo que generó opiniones divididas sobre el uso de estas tecnologías en el ámbito educativo. Mientras algunos aplauden la rapidez y eficacia de la herramienta, otros cuestionan la falta de esfuerzo y el aprendizaje real detrás de este tipo de prácticas.

Elaboran exposición en 5 minutos gracias a IA

En el video, se observa a un grupo de estudiantes reunidos en su aula, mientras uno de ellos muestra su laptop. En la pantalla, se ve la aplicación Gamma AI generando una presentación casi al instante, a partir de un guion básico. Según los protagonistas del video, Gamma es una herramienta que permite crear presentaciones con plantillas prediseñadas o desde cero, con un enfoque en la simplicidad y la eficacia.

Clip es viral. Foto: TikTok

"La exposición es en cinco minutos", comentan los jóvenes, destacando la velocidad con la que la IA les permite completar la tarea y estar listos para la presentación.

Gamma AI se presenta como una solución ideal para quienes buscan ahorrar tiempo y esfuerzo en la creación de presentaciones, enfocándose en la automatización y facilidad de uso.

Los universitarios explican que, con solo ingresar el guion de su exposición, la herramienta genera una presentación que incluye diapositivas, títulos, y contenido relevante. Esta opción es popular entre quienes necesitan realizar trabajos académicos rápidamente, sin tener que invertir grandes cantidades de tiempo en la creación manual de diapositivas o en la investigación profunda del tema.

"Gamma nunca falla"

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Mientras que algunos usuarios celebraron la habilidad de los estudiantes para aprovechar al máximo las herramientas digitales, otros criticaron el enfoque.

"Gamma nunca falla", comentó uno de los seguidores, destacando la fiabilidad de la herramienta. Por otro lado, un docente expresó su opinión, asegurando que aunque está a favor del uso de IA, siempre les hace preguntas a los estudiantes sobre el contenido de sus exposiciones. "Me encanta que los alumnos usen IA, pero siempre les hago preguntas de su exposición. Deben responder con argumentos", señaló.

Otros usuarios también se unieron al debate, con comentarios como: "Soy docente. Estoy contento de no ser parte de la generación que no usó ChatGPT y sí aprendimos realmente, pero en el trabajo se les va a complicar a ellos". Algunos más se quejaron del hecho de que los estudiantes no se preparan adecuadamente para sus presentaciones, simplemente leyendo las diapositivas generadas por la IA. "Pasan a exponer y se ponen a leer, no saben del tema", comentó otro usuario, destacando la preocupación de que el uso excesivo de estas herramientas podría afectar el aprendizaje.