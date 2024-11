Mesero es despedido tras bromear sobre baja propina que le dejó cliente: “Mejor no dejen nada”

"No hay mal que por bien no venga", reaccionaron usuarios. Foto: composición LR/ TikTok

Un video en TikTok donde un mozo recibe una propina mínima se volvió viral, desencadenando un intenso debate y culminando con el despido del empleado en un restaurante. La situación generó opiniones divididas sobre la cultura de las propinas y el impacto de las redes sociales en la vida laboral.

El influencer @hernyelvisviaja publicó un TikTok que mostraba a un mesero sorprendido al recibir solo unas cuantas monedas y dos chapitas de gaseosa como propina. La publicación, que acumuló más de 407.000 visualizaciones, desencadenó una serie de reacciones en línea que llevaron al dueño del restaurante a tomar medidas drásticas contra el trabajador.

Mesero es despedido tras bromear sobre baja propina

El incidente ocurrió en un restaurante en Argentina, donde Herny Elvis, conocido por compartir sus experiencias de viaje, capturó el momento en que un cliente dejó una propina inusual. En el video, el mozo, al recibir las monedas y chapitas, comentó con humor y sarcasmo, comentando que planeaba comprar galletitas con la escasa gratificación. "Peso, se devaluaron", aclaró el mesero, resaltando la poca relevancia de las monedas en el contexto económico actual.

Tras la viralización del video en TikTok, el dueño del restaurante contactó al mozo para expresarle su descontento y le pidió que solicite la eliminación del clip. Posteriormente, el mesero se contactó con el creador de contenido, pero pese a que el material audiovisual fue retirado de redes, igual lo despidieron.

¿Qué dijo el mesero?

El mozo afectado expresó su descontento el comentario de los clientes, calificándolo como despectivo.

"A mí me dolió lo de 'Déjale una moneda'. Fue despectivo. No tienes la obligación de dejar una propina porque si obvio tenemos un sueldo y demás, pero el mozo vive de la propina. Mejor no dejen nada y nos vemos y gracias por venir. Nunca vas a tener una mala respuesta de mi parte", declaró, destacando la dependencia de los trabajadores en las propinas para su sustento.

¿Cuáles fueron las reacciones de los usuarios?

El clip generó un amplio debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios defendieron la actitud del mesero, elogiando su buen humor y profesionalismo, otros criticaron el gesto de los comensales por considerarlo insuficiente y poco respetuoso.

Además, muchos usuarios señalaron el impacto negativo que las redes sociales pueden tener en la vida laboral de las personas, cuestionando la responsabilidad de los influencers al compartir contenido que puede afectar directamente a terceros.