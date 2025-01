Un trabajador peruano dedicado al rubro de la construcción civil ha generado gran controversia en TikTok al revelar el sueldo que percibe luego de una semana laboral. De acuerdo con el joven, su ingreso es de S/920 cada 7 días, es decir, más de S/3.000 una cifra que supera con creces el salario mínimo establecido en Perú.

El video se ha viralizado rápidamente en TikTok, pues ya cuenta con más de 50.000 reacciones y ha llevado a muchos usuarios a cuestionarse las oportunidades y desafíos que enfrentan los trabajadores de construcción civil en el Perú.

Constructor civil revela que gana S/920 a la semana y causa controversia en redes sociales

En un video publicado por la cuenta de TikTok @hablasobrinoo, un joven peruano reveló que actualmente se desempeña en el rubro de la construcción civil. Al ser cuestionado sobre su ingreso mensual, el trabajador indicó que, actualmente, percibe un ingreso de S/920 por una semana de jornada laboral.

"Bueno semanal gano S/920 porque trabajo en el rubro de la construcción", indicó.

Esta revelación dejó sorprendido a miles de usuarios en TikTok, pues indicaron que durante un mes de trabajo el peruano estaría generando un ingreso de hasta S/3.680, superior al sueldo mínimo vital establecido en el Perú, que asciende a los S/1.025.

"El dinero mensual es 3 veces más que el sueldo mínimo", "el joven de construcción sí dijo la verdad, ellos ganan así", "y una con 5 años de universidad no gana así al egresar", "en construcción se gana bien, lo malo es que no siempre tienen trabajo porque algunos se quedan hasta 3 meses sin chamba", "en mis prácticas de ingeniería industrial apenas me daban S/1.000", fueron algunos de los comentarios que se leen en TikTok.

¿Qué factores influyen en los salarios de construcción civil?

El salario en el sector de la construcción civil puede variar considerablemente dependiendo de varios factores. Uno de ellos es la ubicación geográfica en que la que se desarrolla los proyectos, pues si estos se realizan en áreas urbanas o de alta demanda suelen pagar más.

Además de ello, la experiencia o especialización del trabajador también juega un papel importante, ya que estos pueden permitirle al obrero acceder a mejores remuneraciones.