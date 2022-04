Yape y conocida pollería causan furor en redes al lanzar oferta de 1/4 de pollo a 5 soles

¡No dejes pasar la oportunidad! La aplicación de Yape anunció este miércoles 27 abril una promoción imperdible a través de sus redes sociales. Con el hashtag #YapeTeEngríe, la página oficial del conocido aplicativo ofreció a sus usuarios la oferta de 1/4 de pollo de Norky’s a 5 soles. Las reacciones en Facebook no tardaron en llegar.

“Yapero, la semana pasada te fallé, pero hoy quiero reivindicarme”, indicó la descripción del post donde también se recalcó el proceso de compra. “Al momento de realizar tu pedido, muestra tu Yape para acceder a la promo en cualquier local” añadieron.

La oferta de 1/4 de pollo de Norky’s a 5 soles se encuentra disponible en todos los establecimientos de esta pollería a nivel nacional de 12:01 pm a 5:00 pm. Las personas que cuenten con el aplicativo, podrán adquirir solo una promoción del stock limitado.

Como era de esperar, el anuncio causó furor en redes sociales y los usuarios dejaron en los comentarios sus divertidas reacciones. “Yes! No cocino hoy”, “Gracias por colaborar con la dieta tío Yape”, “Tío Yape no juegues con mis sentimientos por favor, no quiero cocinar”, bromearon algunos.