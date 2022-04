Hombre come gratis al ser confundido con Bono de U2 por los dueños de restaurante

Las celebridades o cantantes de afamados grupos de rock suelen visitar restaurantes para sorprender a los clientes y hasta a los propios dueños de los establecimientos. Sin embargo, también existen personas que aprovechan su gran parecido con alguna estrella famosa para lograr objetivos jamás pensados. Una historia similar se hizo viral en Facebook por un hecho particular que les sucedió a los dueños de un establecimiento de comida.

El último 15 de abril, un hombre ingresó a un restaurante ubicado en Dallas, Texas (Estados Unidos), y dejó asombrados a los propietarios debido al gran parecido del sujeto con el cantante irlandés Bono de la banda U2.

Los dueños de Mi Cocina, especializada en la preparación de platillos tex-mex, estallaron de emoción al ver al supuesto Paul David Hewson, más conocido en el mundo de la música como ‘Bono’, ingresar a su negocio.

Es por ello que no lo pensaron dos veces para pedirle una fotografía con él y publicarla en las redes sociales, como Facebook.

“¡Uno nunca sabe con quién se encontrará en este lugar! Esperamos que hayas disfrutado tu tiempo en ‘Mi Cocina’, Bono. ¡Saludos!”, fue el mensaje con el que los dueños compartieron una foto en la que aparecen junto a un sujeto con atuendo en color negro y lentes morados.

No obstante, los comentarios no se hicieron esperar y más de uno aseguró que el hombre había estafado a los comerciantes debido que no se trataba del conocido cantante.

Los fans de la agrupación inmediatamente señalaron que muchos de los rasgos del sujeto en la foto no coincidían con los de Bono, por lo que insistieron en que no se trataba del verdadero artista y aseguraron que era un timo para obtener comida gratis.