Ana Isabel, la cajera que se ha convertido en toda una estrella de TikTok gracias a su sentido del humor

Como muchas personas, Ana Isabel Yuste, de 48 años, no estaba familiarizada con las redes sociales. Sin embargo, su hija le pidió que se creara su propia cuenta para que la siguiera en TikTok. Fue entonces que aceptó, sin imaginar que eso le iba a cambiar la vida por completo al convertirse en toda una celebridad de España y el mundo.

El 20 de febrero del 2021, la mujer originaria de Zaragoza publicó su primer video bajo el usuario de @anais.yusfer. Su carisma y buen humor desató la risa de los usuarios, y obtuvo miles de reproducciones en poco tiempo.

“En verano llegué a los 100.000, pero de ahí a los 500.000. No me enteré. Cada vez que entraba en la aplicación veía que habían subido los seguidores en 3.000 al día. Ahí dije: ‘Ostrás, qué estoy haciendo’. La gente me decía que se partía de la risa, así que me vine arriba”, comentó en una entrevista para el medio conocido como Heraldo.

Por suerte, sus familiares y amigos la apoyan constantemente en su iniciativa. Por esta razón, suelen aparecer a su lado para representar situaciones inesperadas. “Hay gente que está en la sala de quimio con los goteros y me dicen que se parten de risa. Me cuentan estas cosas y se me ponen los pelos de punta”, añadió.

Su vida como una ‘tiktoker’

En plena conversación con el portal de noticias de su país, Ana Isabel confesó que requiere de muchas horas para practicar dicha actividad para mantenerse activa en TikTok. Pero su esfuerzo y dedicación, no le generan ningún beneficio económico.

Pese a contar con el agrado de un grupo de personas, existen otras que les dejan malos comentarios al no gustarle sus bromas. Eso no ha sido todo, ya que también estuvo a punto de perder su cuenta de la red social china al ser bloqueada por el uso de ciertas palabras.

“He tenido 12 denuncias a lo largo de este año (…) simplemente porque en mis vídeos salga un chiste erótico y diga, por ejemplo, pene. Y cuando acumulas varias denuncias, TikTok te pone en la lista negra y estoy amenazada de bloqueo. Pero, creé una segunda cuenta (@missabel.zgz) para que mis seguidores pudieran seguir riendo (…) Miro este año atrás y digo qué bien me lo he pasado”, resaltó.

En la actualidad, ella tiene un aproximado de 713.000 seguidores en dicha plataforma. “Elimina de tu vida a quien elimine tu sonrisa”, es su lema principal que aparece como descripción. Además, reparte su tiempo para cumplir con su trabajo como cajera en un supermercado del ayuntamiento de Fuentes de Ebro.