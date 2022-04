Conductor reclama a mujer por abandonar a su perro que la persiguió por varias cuadras

Un acto condenable. A través de YouTube, se conoció un caso que ha generado malos comentarios por parte de los usuarios. Un conductor puso en evidencia la decisión de una mujer, debido a que abandonó a su perro cerca de su vivienda ubicada en Ecuador. Sin embargo, lo que conmovió a todos fue que este la persiguió para no separarse de su lado.

Al parecer, el joven se percató de la situación y manejó su vehículo a gran velocidad para tratar de buscar una solución. Fue entonces que aprovechó que el semáforo estaba en rojo para encarar a la dueña del animal.

“El perro la está siguiendo desde abajo. ¡No sea inconsciente! ¿Por qué no lo pone en adopción? La está persiguiendo por cinco cuadras. ¡Señora la voy a denunciar! ¿Cómo va a botar al pobre animal?”, comentó.

Al verse atrapada, la responsable del hecho no tuvo otra opción y subió al can a su vehículo con la ayuda de un supuesto familiar. Entretanto, el muchacho apuntó algunos datos como su placa para asegurarse de que no lo vuelva a dejar solo.

Al final, las imágenes se divulgaron en una página dedicada a las noticias de dicho país, en YouTube y Twitter. De inmediato, se volvieron tendencia al alcanzar más de 46.900 reproducciones. “Es una pena por el perrito que desesperado sin saber que su dueña lo ha dejado botado, intenta ingresar al vehículo para estar a lo que era su casa”, escribió una persona.