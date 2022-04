Joven regaña a su perrito por lamer la sartén de su cocina y este le muestra su enojo

A través de TikTok se volvió tendencia la historia de un perrito hambriento que fue descubierto con las patas en la masa por su ama. ¿Qué pasó? Este animalito creyó estar solo en casa, por ello, se acercó a la cocina para tratar de comer los restos de comida que dejaron en el lavadero, pero su travesura no salió como esperaba; ya que su dueña apareció en el acto para prohibirle continuar con su travesura.

En las imágenes compartidas por la cuenta @makeupcreativa se puede observar cómo el can se sostiene de sus patitas para alcanzar el sartén que se encontraba en el fregadero y con mucho esfuerzo intentó lamer lo que había quedado después del almuerzo.

Su dueña descubrió lo que su engreído hacía a escondidas y trató de corregirlo con una advertencia para que no vuelva acercarse a la cocina. La mascota al verse regañada mostró su enojo a su ama mostrándole sus dientes cada vez que ella le llamaba la atención.

El video viral de TikTok cuenta con más de tres millones de visualizaciones. “Mi perrita era así de bebé, nunca la corregí y me arrepiento. Ahora se adueña de lugares de la casa y no deja que nadie se acerque”, “Dios mío Ja, ja, ja, ja, ja no me imagino las locuras que hará si se queda sola en casa”, “Lindaaaaa mostrando sus dientecitos y su mirada”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.