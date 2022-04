Joven crea proyecto en TikTok para brindar ayuda a las personas más necesitadas en Venezuela

La ayuda social es una lucha contra las desigualdades, la pobreza y las injusticias en general. Manuel Alejandro Núñez Chourio tiene muy claro ello. El joven impresiona las redes sociales como TikTok por brindar apoyo económico y moral en Venezuela, un país que atraviesa una crisis política, social y económica.

El joven de 23 años, cuenta con 7 millones de seguidores en su cuenta de TikTok @manuelconecta, donde ha logrado humanizar las redes sociales e incluso impulsar a otras personas a que ayuden a los que más lo necesitan.

A pesar de no ser adinerado, Núñez Chourio recorre diferentes estados de Venezuela con mayor pobreza, como Maracaibo y Caracas, para llevar alimentos y productos básicos a personas que realmente lo necesitan.

“Yo no esperaba la receptividad de la gente en las redes sociales. Simplemente quería unir el mercadeo, que es algo que siempre me ha apasionado, con mis ganas de ayudar. Y así surgieron los retos virales que he venido impulsando. Siempre anhelé que la gente quisiera replicar estos ‘challenges’ con las personas más necesitadas de su propia comunidad, pero nunca pensé que el alcance iba a ser tan grande”, dijo el joven sobre este admirable proyecto.

Finalmente, Núñez Chourio dijo que anhela que otras personas copien esta labor humanitaria con otros que lo necesitan, como vagabundos, madres solteras, ancianos en situación de vulnerabilidad, y más. “Quiero que se ponga de moda ser un influencer de ayuda. Y la mejor manera de hacerlo es que la gente pueda unirse a los retos, los suba a las redes, y me ayuden a compartir y a poner de moda la labor social”, finalizó.