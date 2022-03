Joven artista se convierte en personajes de Dragon Ball, Naruto y otros animes en TikTok

No cabe duda de que el mundo del maquillaje no tiene límites, ya que artistas como la peruana Sandra Llosa o el brasileño Randresson Vieira nos hacen recordar a nuestros personajes favoritos. Este último ha conseguido hacerse bastante popular en la plataforma de TikTok por su particular gusto para recrear los aspectos de personajes de conocidos animes, como Dragon Ball, One Piece o Naruto.

Vieira posee más de 1,5 millones de seguidores en la plataforma de TikTok, debido a su talento para usar la pintura ha impresionado a muchos internautas. El joven brasileño recibe abiertamente las recomendaciones de sus espectadores para su siguiente clip. Por ello, también se animó a pintarse como las princesas de Disney, Spiderman y el payaso de IT.

En sus últimos trabajos apareció como los personajes de One Piece, Nanatsu no taizai y My hero academia. Sin embargo, las más populares son sus caracterizaciones como los personajes de Dragon Ball. A continuación te mostramos el clip al que nos referimos.