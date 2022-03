Mujer pensó que su perro la estaba ignorando, pero en realidad dormía con los ojos abiertos

En TikTok se volvió tendencia un video protagonizado por un perrito. La dueña de la mascota pensó que este la estaba ignorando cuando ella despertó en la cama de su habitación. Sin embargo, su cachorro se encontraba completamente dormido. Lo más divertido de este contenido multimedia es que el can descansaba con los ojos abiertos.

Apenas se levantó de su cama, la mujer llamó a su mascota, pero este no dio ninguna respuesta. Al ver que el perrito no le hizo caso, decidió hacer sonar la comida en su plato de metal, lo cual podría hacer que se levante; sin embargo, el can ni se inmutó. Así, intentó nuevamente, pera tampoco hubo resultados positivos.

La joven se sorprendió al ver que su cachorro no despertaba. Por ello, se acercó a reclamarle. “Oye, oye, ¡oye!”, gritó la mujer tras darse cuenta de que su mascota estaba durmiendo con los ojos abiertos.

“De pronto tenía parálisis del sueño. Ja, ja, ja”, “Escenas nunca vistas de ‘La rosa de Guadalupe’”, “Te amo, perrito que ignora a la humana y duerme con ojos abiertos”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios. En TikTok, el clip obtuvo más de 3 900 000 ‘me gusta’ y 14.500 comentarios.

Aquí te dejamos el video viral que ha sido compartido en diferentes redes sociales.