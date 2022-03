¿Qué pasó con Anita, la youtuber que acompañaba a Jimmy en el canal “Pongámoslo a prueba”?

“Pongámoslo a prueba” es un famoso canal de YouTube que buscaba desmentir o confirmar toda clase de productos y life hacks virales. Pese a sus más de 3.4 millones de suscriptores y miles de visitas, dejaron de publicar videos de forma inesperada.

Esta ausencia ha desatado varias teorías acerca de que los dos integrantes originales pudieron haber tenido algunas diferencias y disuelto su sociedad, por lo que ahora nadie más puede hacer uso del canal.

Jimmy Álvarez contó los motivos de su migración a TikTok

Jimmy Álvarez decidió subir su contenido a TikTok, dado que las visitas de sus videos de YouTube comenzaron a caer y las estadísticas mostraban un menor rendimiento de lo habitual, por lo cual el algoritmo del sitio web de origen estadounidense ya nos los sugería en las búsquedas de una futura audiencia más grande.

Desde noviembre de 2020, dejó publicar en YouTube y realizó una estrategia muy acertada: migró a la popular aplicación china, TikTok. Hoy en día, reúne más de 24 millones de seguidores.

“Con la pandemia, todo mundo usaba TikTok, entonces dije que debía seguir innovando. Yo, sinceramente, entraba a TikTok y decía que eran puros bailes, contenido que no me gustaba, pero me fui dando cuenta que no es eso, el algoritmo al inicio te muestra de todo y después aprende de ti. Entonces, es una plataforma en la que aprendes mucho y muy rápido porque la mayoría de los videos son menores a un minuto”, sostuvo Álvarez.

¿Qué sucedió con Anita?

Ana Alexandra Núñez, mejor conocida como Anita, también migró a TikTok. Sin embargo, ya no colabora con “Pongámoslo a prueba”, pues ahora se dedica a subir contenido en su cuenta personal @soy_anitanunez.

En esta cuenta personal de TikTok, que suma más de 618.500 seguidores y millones de ‘me gusta’ en cada uno sus videos, la influencer mexicana publica diversos contenidos, reseñas, recetas, videos y muchas otras cosas más relacionadas con la comida.