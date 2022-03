Niña recibe los cachorros que tanto quería en su cumpleaños y escena conmueve en Facebook

Miles de usuarios en Facebook han quedado sumamente cautivados al ver un reciente video viral subido a la plataforma. Se trata del preciso momento en el que una niña es sorprendida por su familia el día de su cumpleaños con los perritos que siempre quiso tener. Las imágenes emocionaron a cibernautas alrededor de México, España y Estados Unidos.

Según se aprecia en el clip, los padres de la menor le pidieron que cierre los ojos mientras iba a la sala, pues le tenían preparado un obsequio muy especial. Cuando abrió los ojos, se dio cuenta que frente a ella la esperaba un pequeño cachorro.

La niña no podía creer lo que estaba viendo, por lo que se quedo quieta unos segundos mientras reconocía al perrito. Lo cargó en sus brazos y en ese momento recibió una nueva sorpresa. No era solo un can, eran dos los animales que la pequeña iba a tener.

Sin duda, la sorpresa fue emotiva y los padres de la niña tampoco fueron ajenos al momento y les mostraron todo su afecto a los nuevos integrantes de su familia. El registro de este episodio fu compartido en Facebook y ya cuenta con más de 21.000 likes, además de conmovedores comentarios.