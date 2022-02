Left 4 dead 2: detrás de la creación del mod Chocolatada Infection en la ‘casa de Sideral’

La comunidad de modders de Half Life, Counter Strike y Left 4 dead 2 sigue creciendo en el Perú. A través de Facebook y otras redes sociales, los creadores Galy Raffo, Rodrigo Vivar y su equipo de Amauta Collective han ganado reconocimiento por su trabajo en diversos proyectos.

Recientemente, se llevaron la mirada de los amantes de videojuegos tras presentar el Lima Infection, el cual es un mod peruano de Left 4 dead 2, cuya ambientación está contextualizada en un suceso que tuvo repercusión en distintos medios de comunicación, la famosa Chocolatada de Sideral. En esta oportunidad, La República logró conversar con los inventores Galy Raffo y Rodrigo Vivar acerca de los detalles que forman parte de la creación de este mod y sus proyectos como equipo.

Amauta Collective apunta a crear sus propios videojuegos. Foto: Galy Raffo / Rodrigo Vivar

- ¿Cómo fue que se creó el grupo Amauta?

Rodrigo: El propósito de crear este grupo fue generar una comunidad que nos apoye a crear mods, los cuales son modificadores de videojuegos base como lo es Left 4 dead 2, y poder tener un grupo para crear programaciones de otros juegos como Counter Strike o Half Life.

Galy: Bueno, el grupo se creó de la nada. Yo he estudiado programación; por eso siempre he estado creando mods desde 2019. Recuerdo que creé el personaje de Vizcarra en Half Life en base a eso y al ver que a las personas les gustaba, decidí seguir con esto. Más adelante, vi el proyecto de Lima Infection, el cual fue creado por otra persona, con quien me contacté después. De esa manera fue como conocí a Rodrigo y él me ayudó a crear bastantes mapas y personajes relacionados a esta idea.

- ¿Cómo fue el proceso de creación del mod de la ‘Casa de Sideral’?

Galy: Yo recuerdo que vi la noticia de que Sideral iba a hacer su chocolatada una semana antes. Entonces, desde ese momento, pensé que sería buena idea crear algo dedicado a su casa. En un primer momento, el mod fue pensado para Half Life. Creo que tardamos tres días en acabarlo...

Rodrigo: Sí, yo estaba haciendo el mod para Counter Strike 1.6 de forma secreta, por así decirlo, porque pensé que tendría más pegada. Justo vi la transmisión que hizo Galy y le comenté de esta iniciativa. Ahí fue donde pensamos que podía hacerse para Left 4 Dead 2. En un día entero creé un pequeño escenario donde hay carpas, toldos, presencia militar y policial.

- ¿Cómo fue la adaptación del mapa creado de Counter Strike 1.6 a Left 4 Dead 2?

Rodrigo: Hacer el mapa para Left 4 Dead 2 fue más complicado, pero lo adaptamos a este juego porque ya teníamos una comunidad que nos respaldaba.

Galy: De hecho, fue más pesado trabajarlo para este videojuego.

- ¿Por qué decidieron hacer el mod de Sideral, en especifico?

Galy: Tanto Amauta como yo estamos atentos a todas las tendencias que hay. Nosotros ya habíamos visto la noticia de Sideral, por ello, supimos que el mapa podía tener buena pegada.

Rodrigo: Yo ya conocía a Sideral desde hace mucho tiempo... He estado al tanto de este personaje y de la Beba Army desde que molestaban a otros streamers. Yo me enteré de la chocolatada en octubre y pensé que iba a tener mucha relevancia.

- ¿Cómo ha recibido la gente este mapa de Left 4 Dead 2? ¿Cómo ha impactado en ustedes?

Galy: Bueno, yo diría que a estas alturas tenemos cierta relevancia. A mí me han contactado varios medios, incluso, están atentos a todo lo que hago. Al menos ya se sabe, en el 3D, quiénes están liderando ahora.

Rodrigo: Sinceramente, varias personas me han escrito al Steam. Por ahora, creo que estamos construyendo una imagen pública para ver qué provecho podemos sacar de este negocio.

- A parte de este mapa, ¿qué otros proyectos, mods o personajes tienen?

Galy: La idea de crear mods de personajes no es para Amauta, eso sería más un trabajo personal. El objetivo de Lima Infection no es sacar mapas aleatoriamente, hay toda una campaña sobre esto.

Rodrigo: Para Amauta, la idea más factible es crear escenarios, porque el mapa de la ‘Casa de Sideral’ pegó bien.

Galy: Ahorita estamos comprometidos con los mods, hacer o pensar e realizar un videojuego sería echar todo lo que tenemos a la basura. Si no se acaba esto, no se puede hacer nada.

Rodrigo: Como dice Galy, tenemos que terminar la campaña, que son tres mapas, los cuales deben estar con sus narrativas, referencias y todo lo que se necesite para poder llamar la atención. Una vez que hayamos terminado esta etapa, estamos pensando incursionar en la creación de videojuegos.

- ¿Qué implicancias habrían para incursionar en la creación de videojuegos? ¿Cómo es el manejo del presupuesto para hacer videojuegos?

Galy: Depende de la idea. No te voy a decir que voy a hacer un juego como Grand Theft Auto V, pero no, hay que ver bien lo que se puede hacer antes de tocar algo en 3D.

Rodrigo: Sí, se miden las limitaciones que tenemos por ahora y después ya pensamos en qué juego convendría bien para nuestros estándares. Tenemos que pensar en el guion técnico, guion literario y hacer la dirección narrativa. Si funciona bien lo que hemos construido en la producción, ya podríamos saltar a la producción del juego

Galy: Hace dos años atrás, ya se había tocado prototipos de juegos, y por no hacer caso a esto último que mencionó Rodrigo terminó mal, porque ya éramos los primeros en hacer el GTA peruano, hay modelos, hay todo, pero nunca se logró. También hay uno referido al zorro Run Run que era para celulares, pero nunca salió.

Galy: Sí, pero ahora existe lo independiente, hay que aprovechar las herramientas que ofrecen, y como digo, yo he estudiado la carrera de Animación y Efectos Visuales. Entonces, no se me debería completar tanto, ¿no? Aparte, hay otras personas que no son de Amauta Collective, pero nos ayudan en las creaciones 3D.