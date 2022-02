Comparte la conmovedora carta de despedida de su abuela tras fallecer y conmueve a miles

Saber que nunca volverás a ver a una de las personas más importantes de tu vida es una de las experiencias más duras que todos tenemos que afrontar en algún momento. A veces es la ley de la vida, otras veces una enfermedad letal o una tragedia inesperada. Nunca es un buen momento para decir adiós a un ser querido. Un usuario de Twitter compartió recientemente una carta que su abuela le escribió antes de fallecer.

En tiempos de pandemia, muchas de estas situaciones se han visto agravadas por los protocolos sanitarios, ya que los centros de salud han tenido regímenes de visitas muy estrictos que han imposibilitado que algunos familiares se despidan. Una situación que se ha dado mucho entre nietos y abuelos, por ejemplo.

Un usuario de Twitter ha vivido una de estas situaciones con su abuela. Ella, era consciente de la situación sanitaria y de que le quedaba poco tiempo, quiso escribir una carta de despedida a su nieto para que lo lea cuando no estuviera.

PUEDES VER: Joven muestra la singular pose que realiza su gato al momento de dormir

Luego de unos meses, el joven se ha visto obligado a compartir este hermoso y sentido mensaje, lo que la ha convertido en un fenómeno viral y lacrimoso a la vez.

“Como bien saben, no me ha dado más tiempo para continuar con mi viaje de esta vida maravillosa que he tenido. Sé que por circunstancias de la vida no hemos podido despedirnos como es debido, por eso le he pedido a tu padre que entregue esta carta una vez que todo termine”, dice uno de los primeros párrafos de la misiva.

Uno de los momentos más sentidos de la carta llega cuando recuerda los tiempos en que su nieto era un niño: “No puedo soportar el dolor de despedirme de ese niño cariñoso y lindo que conectó conmigo desde la primera mirada. Te he cuidado como si fueras mi propio hijo, José. Así como lanzo mi oración todos los días para que encuentres la dirección, el sentido y tu vocación que te hace feliz”.

El escrito ha llegado a miles de personas, causando gran emoción entre todos los que lo han leído. Algunos confiesan que ni siquiera han podido terminar el mensaje.