Mujer encuentra a su perrita sacando su muñeco de pollo del cordel para jugar

Te hará reír. A través de TikTok, se conoció la divertida escena protagonizada por una perrita. Esta no podía esperar a que su juguete preferido terminara de secar por lo que decidió sacarla del cordel sin el permiso de su dueña.

En las imágenes compartidas por la cuenta @ se puede observar cómo el can trata de jalar su muñeco de pollo del cordel para jugar con él. La cuidadora de la mascota intentaba explicarle que no podía hacerlo, ya que el juguete debía estar completamente seco para que pueda emitir sus ruidosos sonidos.

La perrita hizo caso omiso a la recomendación y terminó sacando a su muñeco e irse a la sala a divertirse. Pronto se dio cuenta que el objeto no funcionaba correctamente, puesto que, debido al agua que tenía dentro, no podía generar ruido como normalmente lo hacía. Sin embargo, no desistió en seguir jugando.

El video viral de TikTok cuenta con más de 72.000 visualizaciones. “Ay, lobita, no entiende razones ja, ja, ja, ja”, “Exactamente igual la mía, cuando hay silencio es porque algo están haciendo son como niños”, “Con su pollito dijo es mío y de nadie más”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.