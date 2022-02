Perrita vence su miedo a la nieve para reencontrarse con su ‘mejor amigo’ afuera de su casa

En las buenas y malas. Emily y Justin Thomas se mudaron a un nuevo vecindario en compañía de su querida mascota bautizada con el nombre de Pax. Al poco tiempo, se dieron cuenta de que su vecino adoptó a una cachorra a la que llamó Penny. Fue entonces que ambos animales se conocieron y se volvieron inseparables desde ese momento; sin embargo, estuvieron a punto de separarse por culpa de la nieve. Esta conmovedora historia tocó los corazones de los usuarios luego de que se compartiera en Facebook.

Ante la fuerte amistad que nació entre los animales, los dueños se unieron para que sus jardines permanezcan juntos. “Pax comenzó a buscarla cada vez que salía, y tan pronto como podía llegar a la parte superior de la cerca, mirábamos por la ventana para verlos saludarse y ‘besarse’ todos los días”, comentó la joven en sus redes sociales.

Los dos se reunían a la misma hora para jugar por los alrededores, pero todo se vio arruinado cuando empezó la época de invierno. “Si bien Pax ama la nieve y se acostará afuera en un montón mientras se lo permitamos, Penny no es fanática de la nieve o la lluvia. Cuando nevó mucho en las últimas semanas, ella no estaba contenta y realmente no quería salir. Lo notamos parado en la cerca mucho tiempo, mirando la puerta trasera, claramente extrañándola”, expresó Emily.

El can se puso triste por no ver a su ‘mejor amiga’ como de costumbre. Por esta razón, los propietarios de Penny pusieron en marcha un plan para ayudarla a superar su miedo y armaron un improvisado camino que la llevaría hasta la casa de la pareja.

Al principio, esta dudó y se quedó en su lugar. Por suerte, su ‘compañero’ la animó a la distancia para que estuvieran uno al lado del otro. “Estaban súper emocionados de verse, y una vez que tuvo a Pax para motivarla, se zambulló de inmediato. ¡Han tenido citas para jugar en la nieve casi todos los días desde entonces!”, añadió la muchacha.

De inmediato, sacaron sus celulares para grabarlos y después lo divulgaron en una página dedicada a los animales en Facebook. Con más de 194.000 reproducciones, se convirtieron en tendencia rápidamente.