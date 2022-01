Perrito se para en 2 patas para evitar que joven con autismo se golpee

A menudo se dice que los perros son los mejores amigos del hombre y unas imágenes publicadas en Facebook han dado muestra de ello. Una mascota entrenada evitó que la mujer a la que cuidaba se autolesione, como se vio en el clip viral.

En un inicio del clip, el animal colocó una de sus patas sobre las piernas de la muchacha, quien, según la publicación, era una paciente con autismo. Muchas veces, las personas que son diagnosticadas con esta discapacidad intelectual tienen comportamientos auto lesivos, por lo que la familia decidió contratar a un perro entrenado para que la vigilara.

Lo que asombró a los usuarios de las redes sociales es que el ‘peludito’ cumplía muy bien su trabajo, pues no dejaba que la joven se golpee. Incluso, llegó a pararse en dos patas sobre la muchacha para tratar de calmarla.

Los esfuerzos que hizo el canino tuvieron sus resultados, pues la mujer dejó de hacerse daño y lo único que pronunció fue un “te amo”.

Inmediatamente después, la dama le dio un fuerte abrazo, lo que parecía gustarle al amoroso can. Según la publicación de Facebook, a la mujer no le gustaba ir a la escuela debido a que le costaba hacer amigos. No obstante, Marley, como fue bautizada la mascota, le dio la independencia y la seguridad que tanto necesitaba.

El clip ha logrado más de 10 000 000 de reproducciones y miles de comentarios, entre los que aplauden la gran ayuda de los animales para los humanos.