Joven que no habla español usa traductor Google para invitar a bailar a mujer ecuatoriana

Los idiomas en Europa abundan, por lo que comunicarse con los demás puede ser un reto. Esto sucedió con un joven de nacionalidad albanés que tuvo dificultades para poder conversar con una ecuatoriana. Sus ganas de invitarla a bailar fueron tantas que se animó a usar el traductor de Google para hablar con ella y el momento quedó registrado en TikTok.

“Cuando no habla español, pero son creativos para sacarte a bailar”, recalcó Jessica Semblantes cuando se percató que un hombre a su lado estaba buscando la forma de conversar con ella. La joven quedó sorprendida cuando finalmente logró usar Google traductor para hablar con ella.

PUEDES VER: Jóvenes renuncian a su trabajo al mismo tiempo y lo celebran en un restaurante

Comenzó a escribir una cuantas palabras en albanés que fueron traducidas de inmediato, pero no contó con que habría un pequeño error al convertir la oración a otro idioma. “Quiere que bailemos”, señalaba el texto que no se entendía por completo en el celular, pero la mujer tomó con gracia los esfuerzos del hombre.

“Así, quién no acepta”, añadió en la descripción del clip Jessica, quien dio a entender que no se negó a la invitación del albanés. Los usuarios en la red no tardaron en reaccionar al video y muchos indicaron que era una muy buena estrategia.

Aquí podrás reproducir el clip que obtuvo más de 553.000 reproducciones y 17.000 ‘me gusta’ en poco tiempo.