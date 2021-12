Maestro compone una cumbia y se la dedica a todos sus alumnos desaprobados

A pocos días de acabar el ciclo escolar, la preocupación de los estudiantes impera, pues más de uno termina llevando clases de verano ante una materia que desaprobó. Por ello, un profesor quiso motivar a sus estudiantes con una pegajosa canción a ritmo de cumbia. El video es viral en TikTok.

Se trata de Juan Jo Holguín, un profesor de una escuela mexicana que se convirtió en tendencia tras componer un tema dedicado a sus estudiantes que desaprobaron su materia.

“Te comunico que estás reprobado. La materia no alcanzaste a pasar. Ya nos tocará vernos en el extra. Mejor no te agüites y ponte a estudiar. Así a veces pasa, ya ni te preocupes. Ojalá que no te pegue tu mamá. Reprobaste, ya ves para que no entregas tus tareas. Reprobaste. Pero bien que te veía conectado en el Fortnite”, mencionaba la letra de la canción.

El ingenioso docente cambió la composición de la cumbia “Tus jefes no me quieren” del Grupo Ensamble para realizar la copla que ha sacado más de una sonrisa a los usuarios en TikTok.

Para culminar, el maestro de mercadotecnia les comunicaba a los alumnos reprobados que ´no se agüiten´ y mejor ´se pongan a estudiar´. Además, les habló de la importancia de que los jóvenes aprendan a manejar mejor su tiempo en clase y disminuir su uso de internet para temas de ocio.

Hasta el momento, el clip cuenta con más de 112.000 ´me gusta´ y miles de comentarios en los que varios jóvenes comentaron que ´quisieran tener más maestros como él´.