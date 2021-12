Lleva a su perrito a la peluquería canina para un corte de puntas, pero lo dejan rapado

Te hará reír. Muchas veces las personas llevan a sus mascota a la peluquería de animales para que sean atendidos y puedan tener su momento de relajación. Ante esto, en una escena de TikTok se mostró que una joven llevó a su perrito a que le corten solo la punta de su pelaje, pero se lo entregaron completamente rapado.

En el video viral compartido por la usuaria @valetorres289 se puede observar las imágenes del look de un can antes de ser transformado por completo.

La dueña del animalito explicó en la descripción del clip que solo quería que cortasen las puntas al pelaje de su querida mascota. Como se aprecia en el material audiovisual, el perrito tenía una apariencia con abundante pelo.

No fue lo que esperaba, sin embargo. Cuando fue a recoger a su engreído, este no parecía su can, ya que su apariencia era totalmente distinto, pues el animalito estaba afeitado.

Aunque el nuevo estilo del canino dejó sorprendidos a varios usuarios, también encantó a otros. “A mí me encantó cómo quedó”, “Tremendo flow que se carga”, “El perrito pasó de un golden a un labrador en un solo paso”, fueron algunos de los comentarios del clip viral de TikTok que acumula más de un millón de visualizaciones.