Mujer intenta salvar a un gatito que estaba en la cornisa, muy cerca de su ventana

Un momento de tensión. En TikTok se volvió tendencia un video protagonizado por un tierno gatito. Esta vez, una mujer quiso ser generosa con un felino, pues el pequeño de cuatro patas se encontraba al filo de la cornisa y muy cerca de la ventana de la habitación de la chica. Sin embargo, el final fue inesperado y desfavorable. Por suerte, el animal no sufrió daño alguno.

Este contenido multimedia fue compartido por el usuario de TikTok @yzxja. El clip captó la secuencia desde que la mujer saca su mano por la ventana e intenta tocar al gatito; sin embargo, este reacciona de manera rápida y se cae de la cornisa. La chica comentó que el minino fue salvado por un familiar que estaba en el primer piso de su casa.

“Cuando no el ser humano destruye todo lo que toca”, “Creo que tengo vip para el infierno XD″, “No me voy a ir al infierno, no paro de reír”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios. En TikTok, el clip obtuvo más de 424.300 ‘me gusta’ y 5.703 comentarios.

Aquí te dejamos el video viral que ha sido compartido en diferentes redes sociales.