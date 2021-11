Joven organiza cena por el Día de Acción de Gracias y nadie va, pero su pareja salva el día

El Día de Acción de Gracias es una fecha muy especial en Estados Unidos, pues congrega a personas muy cercanas. Una joven preparó una gran cena para los amigos que había invitado. Sin embargo, ninguno se presentó y la situación fue expuesta en TikTok. Finalmente, el novio de la fémina salvó el día con un gesto que conmovió a los usuarios de redes sociales.

Dos semanas antes, Maryann decoró el sótano de su casa, sus amigos cercanos eran los invitados a esta fecha especial, que por primera vez organizaba. Sin embargo, el día de la reunión no llegó ninguno de ellos.

Su novio Christian Zamora, que en TikTok se identifica con el nombre de usuario @Kidalloy, contó la triste historia. “Mi novia estaba tan emocionada por su primer Día de Acción de Gracias, pero nadie apareció”, escribió en la descripción del clip.

“Ella decoró todo el sótano y cocinó mucha comida. Sigo tratando de animarla pero nada funciona”, continuó en otra parte del video, mientras mostraba la mesa con los platos de comida y los asientos vacíos. “Estoy tan triste por ella”, finalizó el joven.

Sin embargo, durante el trayecto, el joven empezó a llamar a los amigos de su pareja para invitarlos a la cena. “Fueron lo suficientemente amables como para venir. Todos vinieron y trajeron cosas. Era como si ella tuviera su propio Día de Acción de Gracias, hubo un final feliz. No estaba molesta, no estaba enojada, estaba un poco decepcionada de que sus amigos reales no aparecieran, pero aparte de eso, todavía tenía una gran compañía y se lo pasaba genial”, recalcó Christian.