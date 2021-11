Gatito intenta imitar a su ‘hermano’ al saltar sobre un artefacto eléctrico, pero se cae

Las redes sociales permiten a las personas publicar diversas anécdotas que comparten con sus gatos. Ciertamente, a través de TikTok se mostró las ocurrencias de una mascota que quería imitar a su ´hermano´. Se trata de un felino que intentó, por todos los medios, saltar hacia el tope de un ventilador, pero no tuvo éxito.

Todo comenzó cuando el minino quiso copiar los movimientos de su acompañante. Ambos jugaban en la sala del hogar de sus dueños, pero tan pronto cuando uno saltó hacia el artefacto eléctrico, el otro quiso seguirle los pasos.

Al inicio trató de buscar un lugar perfecto que le permita impulsarse y saltar hasta el tope del electrodoméstico, pero no encontró un espacio suficientemente alto que le sirva de base para escalar al objeto.

El gato no pudo minimizar la distancia entre él y su ‘hermano’ por lo que cuando se dispuso a brincar no pudo llegar tan lejos. El felino terminó cayendo hacia una almohadilla que estaba en el suelo y de esa manera no sufrió daño alguno. El video viral de TikTok cuenta con más de un millón de visualizaciones.