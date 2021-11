Gata se aleja cada vez que su dueña quiere tocarlo y evita todo tipo de cariños

Te parecerá encantador. En TikTok se volvió tendencia el video protagonizado por una gatita y su dueña. La mascota se rehusó a ser tocada por su cuidadora cada vez que ella acercaba las manos a su cuerpo. Incluso, la felina hace algunos ruidos en señal de rechazo. Pese a esto, la mujer no se rindió e intentó hacerle mimos a su engreída.

Este video viral subido a la plataforma de TikTok comparte la sucesión de imágenes en las que una gatita rechaza las muestras de cariño que le quería hacer su dueña. En primera instancia, la mujer usa la palma de su mano para tocar la cabeza de la minina. Tras experimentar el rechazo de su mascota, intenta tocarle su hocico con el dedo índice. Finalmente, la compañera de la chica escapa.

PUEDES VER: Encantador perrito ayuda a contar los billetes que tiene su dueño con la lengua

“Yo cuando alguien me intenta abrazar”, “El gato: no me toques, me ensucio”, “Ah, pero cuando quieres que lo adoptes...”, fueron algunos de los ocurrentes mensajes que dejaron los usuarios. En TikTok, el clip obtuvo más de 4.000 ‘me gusta’ y 34 comentarios.

Aquí te dejamos el hilarante video viral que ha sido compartido en diferentes redes sociales.