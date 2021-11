Profesor carga a estudiante con la pierna vendada para que rinda su examen de admisión

Un examen de admisión para ingresar a la universidad de tus sueños es un momento de mucho estrés y emoción. Tras prepararte durante varias semanas para obtener una vacante, el nerviosismo hace que en ocasiones llegues tarde el día de la prueba. A una joven le sucedió algo parecido, pero por la demora de un bus y una afección a su pierna. Conoce a continuación esta conmovedora historia publicada en YouTube.

Según informó el canal TV Mares, uno de los buses que llevaría a los estudiantes a tomar el examen de ingreso en la Universidad Estatal de Ceará, Brasil, el último lunes por la mañana, tuvo problemas y casi 55 jóvenes pierden el examen.

Cuando llegaron a la puerta del centro de estudios, todos los postulantes comenzaron a correr para evitar llegar tarde. No obstante, una estudiante no podía avanzar rápido por un vendaje que tenía en la pierna.

Es por ello, que un docente identificado como José Francisco do Nascimento al verla que caminaba lento decidió tomarla en sus brazos y correr hasta la puerta de ingreso para llegar a la hora pactada.

“En ese momento, lo que me vino a la mente fue que no podía dejar a ninguno de ellos atrás. Esto me motivó a tener una actitud positiva y, literalmente, llevar a Leandra en mis brazos. Seguí el crecimiento de todos los que pasaron por la escuela y sé que fui parte de su historia. Veo en cada uno una imagen de éxito y superación de las dificultades. Puedo decir que hago realidad mis sueños haciendo realidad sus sueños”, reconoció el educador.