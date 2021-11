Crazy Frog y su inesperado regreso a la música que remecerá las redes sociales

¿Recuerdas a Crazy Frog? El personaje originalmente conocido como ‘The annoying thing’ volverá en diciembre con nueva música. Su regreso se anunció mediante una publicación realizada en la cuenta de Instagram @thecrazyfrogofficial, que rápidamente se volvió viral.

En 2005, el popular sencillo de Crazy Frog, que fue una versión de “Axel F”, se convirtió en uno de los primeros éxitos musicales virales y alcanzó el puesto número uno en Australia, Suecia, Bélgica, Francia, Irlanda, Nueva Zelanda, Suiza y el Reino Unido.

El video subido a YouTube en 2009 tiene actualmente más de 3.000 millones de visitas. Sin embargo, no fue el único sencillo que tuvo, también estuvieron otros como “Popcorn”, “Jingle Bells” y “We are the champions”.

Crazy Frog, a través de su Instagram oficial, causó furor en sus seguidores con contenido nuevo después de publicar una imagen del personaje animado en una cocina con la leyenda: “Algo se está cocinando”. Según la productora que se encargará del inesperado regreso, la canción será una mezcla de éxitos clásicos dirigidos a la generación de TikTok.