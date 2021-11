Perrito defiende a su dueña y no permite que nadie la toque

Un amor incondicional. Las mascotas demuestran el afecto que tienen por sus dueños al comportarse de manera protectora con ellos. Tal es el caso de una mujer que publicó en su cuenta de TikTok el preciso momento en que su perrito responde rápidamente ante cualquier señal de peligro para cuidarla.

En las imágenes de TikTok se puede observar cómo el can se encuentra alerta ante cualquier sonido extraño que provenga cerca de su dueña. Para evitar que el acompañante de su ama continúe lastimándola, el perrito se interpone entre ambos y con sus patitas protege uno de lo brazos adoloridos.

El video compartido por la usuaria Angelica Sihuas mostró todos los procedimientos que realiza su mascota para intervenir a ayudarla. Aunque esté lejos de su ama, el can corre hacia ella si tiene sospechas. Lo primero que hace al acercarse es verificar qué sucede a su alrededor.

Cuando observa que no hay algún peligro descansa cerca a su ama. Sin embargo, al segundo intento el perrito responde mediante ladridos. En la escena se puede identificar que el can no permite que se acerquen a su querida dueña.

El clip viral de TikTok cuenta con más de 31.000 visualizaciones. “Yo quiero un perro así, que me defienda”, “Se merece todo”, “Cómo quisiera que mis peludos me defendieran así”, “Cuídalo mucho, es tu ángel”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.