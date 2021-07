Quedarás sorprendido. A diferencia de otros animales, los perros destacan por su gran inteligencia, lo que les permite demostrar increíbles actitudes y gestos que no forman parte de su naturaleza. Así lo demostró el can que aparece en el video viral de Facebook.

En los primeros segundos del video viral que tiene más de 320.000 reproducciones en Facebook, se registró el momento en que un joven le dio órdenes a su mascota y esta las cumplió inmediatamente.

El hombre le pidió al perro que estire la patita y gire a 360° en el mismo lugar. Sorpresivamente, el can le hizo caso y esperó hasta recibir su premio. La escena ha sido difundida en internet y no tardó en causar gran sensación entre los internautas, quienes no pudieron evitar asombrarse al ver el actuar del animal.

Aquí te compartimos el video viral de Facebook para que puedas apreciar al cachorro obedeciendo a las indicaciones de su dueño.