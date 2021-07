Un perro ha causado gran sensación en TikTok y otras redes sociales debido a la curiosa escena que protagonizó al lado de su dueño. Miles de usuarios, especialmente los que son amantes de los animales domésticos, se divirtieron al ver las imágenes del video.

Como se puede ver en los primeros segundos del video viral, el cachorro subió a la cama de amo para acompañarlo en pleno trabajo a fin de que, minutos más tarde, lo lleve al parque a pasear.

“Si no sale al parque, no me deja dormir”, dijo el sujeto que aparece en la filmación. El cachorro se quedó al lado del hombre hasta que termine de trabajar y cumpla con la salida que tenía pendiente junto a su engreído de cuatro patas.

Al ver el video, algunos internautas revivieron otras escenas divertidas de sus perros. “Mi mascota hace lo mismo hasta salir de la casa”, “Qué video tan divertido”, “Max, mi perro travieso desordena la casa cuando no sale a ver a sus amigos callejeros”, fueron algunos de los mensajes en TikTok.