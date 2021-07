A través de Facebook se conoció la historia de Ethan, un niño que con solo 2 años tuvo que pasar una gran tristeza cuando perdió a su perro en el 2013. Su amada mascota bautizada como Fern fue robada por unos hombres cuando paseaba por su granja en Malden Rushett (Inglaterra).

Los padres intentaron por todos los medios encontrar al cocker spaniel inglés sin tener buenos resultados. Dos años más tarde, el menor aprendió a escribir y con la ayuda de sus apoderados consiguió redactar una carta muy emotiva dirigida a los “hombres malos” que le habían arrebatado a su peludo.

Después de varios años, Fern logró regresar a su casa. Foto: captura de Facebook/Fern Found

“A los hombres malos que se llevaron a Fern. ¿Puede volver a casa ahora, por favor? Lo echo de menos”, escribió el pequeño. Su único objetivo era recuperar a su compañero a toda costa, ya que era su amigo incondicional.

En una entrevista que dio Jodie, la madre del menor, al periódico The Telegraph aseguró: “Mi hijo preguntó una y otra vez por qué alguien se llevaría a un perro que no era suyo. Nunca ha olvidado a Fern y nos pregunta todas las mañanas si va a volver a casa. Tengo que decirle que no lo sé, es desgarrador”.

Las emotivas palabras de Ethan no tardaron en hacerse virales y fueron muchas las personas que se movilizaron para ayudarlo a encontrar a su fiel compañero. Bajo hashtag el #FindFern, miles de internautas mostraron su apoyo.

El movimiento para encontrar al animal tuvo efecto y el can volvió con su familia un tiempo después gracias a la información de su microchip. En el 2019, el niño de 8 años publicó una fotografía junto a su perro y hace unas semanas celebraron dos años de haber encontrado a su incondicional amigo.

Usuarios en redes sociales como Facebook aplaudieron a todas las personas que intervinieron para hallar al can y devolverle la sonrisa a un niño que nunca perdió las esperanzas de reencontrarse con su mascota.