Una vez más las mascotas son tendencia en las plataformas virtuales. En esta ocasión, un perrito fue captado en pleno ‘berrinche’ para no volver a su casa después de dar un paseo. El video de la escena hizo reír a miles de usuarios en TikTok.

La dueña del can lo llevaba por unas calles cercanas a su vivienda, pero ya era hora de regresar a casa, por lo que jaló de su correa para regresar. Sin embargo, el perrito se dio cuenta de la ruta e hizo de las suyas para no volver.

Tal como se aprecia en las imágenes, el perrito se recuesta en el suelo y a su dueña le es imposible levantarlo. Luego de varios segundos de insistencia, la joven opta por fingir que se va y lo deja solo.

Esto tampoco fue suficiente para calmar las ganas de quedarse de su perrito. Mientras esto ocurría, las personas que almorzaban en un restaurante al aire libre observaban todo frente a ellos.

Muchos no pudieron evitar reírse con la conducta del perrito y hasta hubo algunos que lo grabaron. Al ver que no podría lograr su cometido, el pequeño can obedeció a su dueña y se levantó para continuar su camino.

Todo quedó registrado en un divertido video que ya se ha vuelto tendencia en las redes sociales, principalmente en TikTok, donde ya ha conseguido más de 50.000 reproducciones y otros miles de comentarios.