El 6 de julio, Día del Maestro, es una de las fechas más especiales en el calendario escolar del Perú. En esta oportunidad conmemoramos el esfuerzo que realizan todos los profesionales de la educación por cultivar a las futuras generaciones peruanas.

El contexto de la pandemia por coronavirus impuso nuevos retos a maestros y maestras en todo el país: ya sea en las zonas rurales por falta de conexión o en las urbes, donde las pizarras fueron cambiadas por computadoras y celulares.

Este Día del Maestro puedes aprovecharlo para enviar un cariñoso saludo a tu profesor o profesora que sigue impartiendo clases virtuales. También es una gran oportunidad para enviar un mensaje de felicitación por Whatsapp, Facebook o Twitter a los que más recuerdas de tu etapa escolar, técnica o universitaria.

Los mejores saludos para mi profesor en el Día del Maestro

“No es solo celebrar este día, es valorar día tras día una ardua labor como la de ser maestro, pero no porque tengas un título de licenciado, sino porque con tus enseñanzas no solo impartes conocimientos sino también vida. Felicitaciones”.

“El Día del Maestro podrá ser importante, pero más importante eres tú, que con tus enseñanzas, con tu sabiduría, con tu tenacidad logras crear una nueva conciencia global. Feliz Día del Maestro”.

“Junto a mis padres se convirtió en un modelo a seguir, en una persona que admiro y de quien me gustaría seguir aprendiendo más y más. No solo me dio conocimientos académicos, también inculcó valores en mí y me brindó buenos consejos que jamás han dejado de serme útiles. Muchas gracias por todo, maestro ¡Feliz día!”.

“Alguna vez pensé que no había remedio, que el estudio no era para mí, pero gracias a usted entré en razón y descubrí que solo debía tener mucha voluntad para seguir adelante. Siempre le estaré agradecido porque me ayudó a encontrar mi destino. Feliz día, maestro”.

Saludos en el Día del Maestro para enviar por WhatsApp

“Cuando eres un educador siempre estás en el lugar apropiado a su debido tiempo. No hay horas malas para aprender” - Betty B. Anderson.

“Desde los primeros pasos de su educación el niño debe experimentar el placer del descubrimiento” - Alfred North Whitehead.

“Le deseo lo mejor hoy y siempre querido maestro, porque sin sus enseñanzas, ni su dedicación, no habría podido llegar en mi vida tan lejos”.

“Un profesor trabaja para la eternidad, nunca sabrá hasta donde llegará su influencia” - H Adams.

“El arte supremo del maestro consiste en despertar el goce de la expresión creativa y del conocimiento” - Albert Einstein.

“Gracias a la confianza que usted me brindó, siempre lo consideré no solo como un gran maestro, también lo vi como un buen amigo”.

Saludos en el Día del Maestro para dedicar en Facebook

“La escuela me enseñó muchas cosas, pero la mejor de todas es que el mejor amigo de un estudiante es un maestro, no solo porque enseña temas de utilidad, sino porque brinda confianza y seguridad, consejos y experiencias propias, y todo ello lo vuelve un tesoro que siempre debemos valorar. Felicidades por su día, maestro. Jamás me olvidaré de usted y mucho menos en un día tan importante del año como este”.

“Con el pasar de los años he aprendido que los retos son cada vez más difíciles pero también sé que podré contar con valiosas personas como usted para afrontarlos, querido Maestro. Siempre se ha esforzado por apoyarme y se lo agradezco de verdad. Que Dios lo bendiga mucho y le permita llegar al corazón de muchos más estudiantes ¡Feliz día, maestro!”.

“Maestros que me acompañaron durante toda mi niñez y juventud, maravillosos seres humanos que se esforzaron día a día por enseñarme todo lo que sabían, grande personas que no dudaron en auxiliar a sus alumnos cuando los necesitaban, les dirijo en nombre de todos sus estudiantes un gran saludo y un enorme agradecimiento por su excelente labor. Fueron, son y siempre serán los mejores ¡Feliz día, maestros!”.

Saludos en el Día del Maestro dedicar en Twitter

“Desde pequeños aprendemos el valor de ser responsables gracias a los maestros. Felicito a todos los maestros que con su aporte en la educación forman líderes para el futuro de un país. ¡Felicidades, maestros, en su día!”.

“Sabemos que su labor es ardua, pero su vocación de servicio es noble. Por ello merecen nuestro respeto y agradecimiento infinitos. Felicidades a todos los maestros en su día!”.

“Te agradezco, maestra, por tu esfuerzo, tiempo y dedicación. Ha estado pendiente de mi aprendizaje incluso durante épocas muy difíciles para mi familia. ¡Muchas gracias y le deseo un feliz Día del Maestro!”.

“Gracias, maestros, por su motivación e inspiración, han estado dispuestos a enseñarnos a encontrar el valor del aprendizaje, disfrutarlo y aplicarlo para ser grandes emprendedores. ¡Felicidades en su día!”.

Saludos por el Día del Maestro para un colega

“Colega, hoy te felicito en este día, que sigas dando lo mejor de tu vida en pro de los estudiantes, que son los que recibirán las lecciones de la vida cuando se enfrenten verdaderamente a la lucha cotidiana. Que celebremos con mucha alegría este día y un abrazo de felicitación por esta bella labor”.

“Tantas profesiones que le aportan tanto a la sociedad, pero ninguna como esta que le aporta al individuo que se forma para una nueva sociedad. Un abrazo muy fraterno para usted, colega, por esa labor tan bonita e incansable”.

“No solamente pasar varias horas de pie impartiendo clases te hace un buen maestro. Es la forma en que tu corazón y tu oído permanecen pendientes para escuchar, para sanar, para acudir, para aclarar, para enseñar. Eso es un verdadero maestro. Te admiro mucho y te felicito por este día, colega”.

“Con tanto fervor celebro este día, que no me alcanzan las palabras para terminar de felicitarte por una labor que más que sea un designio, es una vocación, un llamado a ser el portador de las buenas nuevas, del conocimiento, de permitir descubrir la franqueza del ser y por formas personas nuevas llenas de valores en una sociedad carente. Colega, le felicito de todo corazón en este día por esa labor tan excepcional y que siga cultivando muchas almas para el conocimiento”.