Un tierno perrito se ha convertido en el centro de las miradas en las redes sociales. Esto se debe a que el animal fue captado por su dueño mientras disfrutaba un agradable momento en el parque. El video ha causado furor en TikTok.

Tal como se aprecia en las imágenes compartidas por Rubén Jz, este joven había llevado a su mascota a un parque cerca de su vecindario. Cuando llegaron al lugar, varios niños estaban divirtiéndose en la zona de juegos.

El can no fue ajeno a esta experiencia y corrió a juntarse con los pequeños para hacer de las suyas. Con una excelente habilidad, comenzó a subirse a una resbaladiza, para luego deslizarse y llegar al piso. Nuevamente repitió la acción y su dueño no pudo evitar grabarlo.

“Cuando tu firulais sale al parque y es más sociable que tú”, es el texto con el que el dueño de este perrito describió las imágenes. Este video de TikTok ha alcanzado en pocos días más de 61.000 likes, así como otros miles de reproducciones y comentarios.

“Nunca vi a un perro subir a un resbalón”, “Qué belleza, cuánta felicidad veo en ese perrito”, “Él también es un niño, solo quiere encajar”, fueron algunos de ellos.