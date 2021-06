Al comprar por internet puedes correr el riesgo de que el pedido que hiciste no se parezca en lo más mínimo al que te mostraron por catálogo o en una página web. Eso precisamente le ocurrió a una mujer, cuya experiencia se hizo viral al difundirse en TikTok.

Natalie Tyson se animó a compartir la hilarante experiencia que le tocó vivir a su compañera a través de las compras online. La joven comenzó el clip explicando que su amiga vio un lindo vestido que le llamó la atención y pretendía adquirirlo para usarlo en su próximo cumpleaños.

Basado en la captura de pantalla proporcionada por el video, el elegante vestido de noche presentaba una abertura en la pierna alta en el lado izquierdo, una cintura ceñida con un corsé y mangas abultadas.

Es por ello que resolvió pedirlo y pagó la suma de 33 dólares al sitio web Chic Me. No obstante, la pieza que recibió no tenía nada que ver con la imagen que publicitaban. Lo único similar era el color verde, pero la forma y la tela eran completamente diferentes, lo que causó risa de la mujer, de Natalie y de los internautas por igual.

“Cuando mi amiga recibió el vestido, instantáneamente me envió una foto. Estaba en FaceTime con mi hermana en ese momento y una vez que lo vi, las dos nos quedamos tan sorprendidas y nos reímos durante unos diez minutos. No esperaba que se viera tan mal, pero una vez que pasó el asombro, me preguntaba cómo una empresa podría enviar algo así”, escribió Tyson.

Los comentarios en TikTok no se hicieron esperar y miles cuestionaron a la empresa al promocionar un vestido de una textura y calidad diferente al que finalmente entregan.

Hasta el momento, el clip ya cuenta con más de ocho millones de visitas y ha originado todo tipo de comentarios por el engaño de la tienda.