El impresionante salto de un gato registrado en video y publicado en redes sociales como Facebook ha dejado sorprendidos a miles de seguidores. El minino salió ileso tras lanzarse desde el quinto piso de un edificio al intentar escapar de un departamento en llamas.

El hecho se registró el último 13 de mayo en un edificio en el sur de Chicago (Estados Unidos). El Departamento de los Bomberos de la ciudad publicó en su cuenta de Facebook el preciso instante en que el animal identificado como Hennessy dio el gran salto para salvar su vida.

Como se logró ver en las imágenes, mientras que los especialistas en apagar siniestros trabajaban en la emergencia, el desesperado felino se lanzó desde lo alto del inmueble ante la mirada atónita de los vecinos.

Lo que causó gran sorpresa es que el escurridizo gatito negro cayó de pie sobre el césped y escapó del lugar sin ninguna contusión. Incluso, algunos vecinos señalaron que momentos más tarde el pequeño peludo intentó regresar al edificio.

No obstante, con el transcurrir de las horas, los residentes cercanos a las calles 65Th y Lowe han empezado a buscar a Henessy. Su dueño afirmó que tras el incidente no logró sacar a tiempo a la mascota y hasta ahora no lo ha logrado ubicar.

El asombroso video ya ha superado las 478.000 visualizaciones a las pocas horas de su publicación. En tanto, los seguidores de las redes sociales y los amantes de los animales mostraron su alegría al ver que el gatuno afortunadamente sobrevivió sin ninguna herida.

“Los gatos domésticos tienen una tasa de supervivencia del 90% cayendo desde cualquier altura y, probablemente, estará bien siempre que aterrice en algún lugar suave como la hierba”, “Todo depende de la capacidad de los gatos para realizar ese salto mortal”, “Es asombroso que pueda saltar desde un edificio tan alto y estar bien”, fueron algunos comentarios de los usuarios en Facebook.