Un héroe sin capa. Paul Steklenski, es un ingeniero de redes y veterano del ejército en Estados Unidos. Él comenzó a volar como hobby; sin embargo, su vida cambió por completo cuando adoptó a una perrita callejera que fue rescatada por un albergue. Fue entonces que decidió comprar un avión para ayudar a cientos de animales. Su historia se compartió en Facebook, donde tocó el corazón de los usuarios.

“Cuando empecé a volar había momentos en los que quería dejarlo porque no pensaba que podía hacerlo, pero seguí volviendo. Una vez que me certifiqué, pensé: ‘¿Qué voy a hacer ahora?’ A muchos pilotos les gusta volar a restaurantes o lugares agradables y eso es genial, pero yo debía tener una razón diferente para poner un avión en el aire”, expresó al medio The Dodo.

Después de adoptar a una perrita, el hombre visitó diversos albergues y se enteró que varios animales eran sacrificados a causa de la superpoblación en el lugar. Foto: Flying Fur Animal Rescue/ Facebook

Él bautizó a su perrita con el nombre de Tessa. Desde ese momento, Steklenski comenzó a recorrer diversos refugios y solo obtuvo malas noticias. “Ver a los perros en el refugio fue desgarrador. Fue horrible pensar que había tantos animales siendo eutanasiados porque estaban atrapados en un área determinada. Cuanto más al sur se vaya, más hay un problema de superpoblación de mascotas. Es angustioso. Me di cuenta de que podría ayudar a marcar la diferencia al bajar allí, recogerlos y llevarlos a otros refugios”, comentó.

Al principio, el piloto hizo unas misiones con una organización y después creó su propio proyecto para ayudar a cientos de animales. Foto: Flying Fur Animal Rescue/ Facebook

Al principio, trabajó en algunas misiones con el grupo Pilots N Paws para salvar a los perros y trasladarlos a lugares seguros. Después de unos años, creó su propia organización llamada Flying Fur Animal Rescue. Junto a su equipo han apoyado a más de 1.700 animales.

Los animales tienen una nueva oportunidad de vida gracias a la ayuda del hombre. Foto: Flying Fur Animal Rescue/ Facebook

“El avión es una herramienta que me permite hacer mucho en un día que no podía hacer en un autobús. Es un trabajo extremadamente emotivo, pero es muy gratificante”, indicó. Además, removió los asientos de su vehículo para colocar en el interior varios portadores de mascotas para que estuvieran cómodos tanto canes como gatos.

El piloto acondicionó el interior de su avión con contenedores de mascotas, para que los perros y gatos estuvieran cómodos tras ser rescatados. Foto: Flying Fur Animal Rescue/ Facebook

“Es muy emocional, pero voy a hacer esto por el tiempo que se me permita. Espero inspirar a otras personas a involucrarse”, manifestó Paul. Por otro lado, las imágenes de su valerosa labor se divulgaron en la página oficial de su proyecto en Facebook. Ahí, alcanzó miles de reacciones por parte de los usuarios y se volvió tendencia.