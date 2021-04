Ninfa es una youtuber de 87 años que crea contenido con mucho esmero. En sus videos pone en práctica las habilidades para la cocina que ha aprendido a lo largo de su vida; sin embargo, la monetización de su contenido ha decaído últimamente.

Por tal razón, le pidió a sus seguidores que difundan sus publicaciones para conseguir las 4.000 horas de reproducciones.

“Voy a necesitar de su ayuda. Como muchos saben, yo soy Ninfa, tengo 87 años y pronto va a ser mi cumpleaños. Soy una persona que se dedica a poner en alto a Guerrero y a todo México con su deliciosa comida . Yo pensaba que, en poco tiempo, también iba a alcanzar las 4.000 horas de reproducción y no fue así porque, al principio de diciembre, las vistas comenzaron a bajar mucho”, explicó.

“Espero contar con tu apoyo para que eso cambie. Es que por eso no me pongo tan triste porque sé que ustedes me van a ayudar a que podamos llegar a la meta antes del 13 de abril de 2021, ese día cumplo un año más haciendo videos”, completó la creadora de contenido.

La youtuber abrió su canal en 2019; no obstante, al no contar con una buena cámara y computadora, no pudo subir contenido a internet hasta abril de 2020, cuando obtuvo un celular.

Gracias al video subido a Youtube, Ninfa consiguió miles de seguidores. Aunque hasta ahora no ha logrado el tiempo necesario de reproducciones para la red social.