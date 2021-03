Una anécdota que jamás olvidará. Hace unos días, Keith Ailey salió a pasear a bordo en su bicicleta por una carretera en Canadá. De pronto, notó que un enorme animal lo persiguió y trató de acelerar el paso. Sin embargo, sus intentos de huir fueron en vano y registró el hecho con su celular, el cual se compartió en YouTube.

“Noté que un animal negro cruzaba la calle frente a mí y se detenía en el lado opuesto. Veo mucha vida salvaje en los límites de la ciudad, pero este no era un oso negro y ciertamente no era un perro. Él también se fijó en mí. Tan pronto como pasé, se dio la vuelta y me persiguió”, contó a un medio llamado The Dodo.

Fue entonces que Ailey condujo con mucha velocidad para evitar ser alcanzado por el animal porque pensó que quería atacarlo, pero este lo seguía sin parar. Se trataba de una oveja con cuernos bautizada con el nombre de Ozzy, que había escapado de su granja. Por ello, después trató de guiarlo para encontrar a sus verdaderos propietarios.

Por suerte, el mamífero regresó sano y salvo a su hogar. “Le envié (a la familia de Ozzy) un mensaje para asegurarme de que llegara bien a casa. Una semana después lo visité (a él) en su granja”, comentó el hombre.

El hombre y la oveja se volvieron 'amigos' después del incidente que ocurrió en plena carretera. Foto: Keith Ailey

Keith se enteró que la oveja era amistosa. “Él ama a los humanos. ¡Y esa es probablemente la razón por la que me perseguía!”, añadió. Por otro lado, las imágenes de su inesperada experiencia se divulgaron en su cuenta de YouTube e Instagram. Además, se volvieron tendencia al obtener más de 1.500 reproducciones.