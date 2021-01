Un perro se convirtió en el protagonista de un nuevo video viral compartido en Facebook. En las imágenes se visualizó a la inteligente mascota tomar un trapo para limpiar la sala de su casa.

En el clip viral se pudo ver el asombroso momento en que la mascota tomó un paño y con su hocico comenzó a secar la zona humedecida por su propia orina.

Zzal Onos, dueña de la mascota, manifestó que ningún miembro de su familia le enseñó al can a realizar esta acción y aseguró que el perro aprendió solo. Al parecer, empezó a hacerlo cada vez que ella lo regañaba por miccionar en el salón.

“Al final nos quedamos sin trapos porque siempre se hacía en casa. Le regañábamos y el parecía ponerse triste. Es un perro muy inteligente y me quiere mucho. Él no quiere que me enfade, así que hace las cosas que se deben hacer para que yo esté contenta”, escribió en la publicación de Facebook.

Los familiares de Zzal estimaron que el perro aprendió a limpiar al ver a su dueña arrodillarse sobre el suelo con su trapo en mano.

Miles de usuarios en redes sociales pidieron a la mujer que comparta el secreto para repetir la escena con sus respectivas mascotas.