A través de un video en Facebook, miles de usuarios han podido apreciar el momento en que un perro se encariñó con el esposo de su dueña. La mujer los dejó solos por unos minutos y al regresar encontró una conmovedora escena, que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Los animales domésticos se han convertido en los personajes más queridos de las redes sociales. Esta vez, un pequeño perro se robó el corazón de los cibernautas al aparecer al lado de un hombre, que cumplía con el teletrabajo.

La dueña del can no dejó pasar este momento y sacó su teléfono para grabar a su mascota abrazada de su pareja. “Recuerdo que mi esposo no quería acercarse al cachorro y ahora ambos se han convertido en amigos inseparables”, dijo en Facebook.

En esta nota te compartimos el video viral, que ha causado gran sensación en países como México, Estados Unidos y España. Actualmente, la publicación en Facebook tiene más de medio millón de reproducciones.