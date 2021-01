En medio del recorrido por una zona de Recife en Brasil, un chofer de autobús tuvo un noble gesto al ver que un oso perezoso estuvo a punto de ser atropellado, tras correr por la pista. Los pasajeros del vehículo se mostraron sorprendidos con el ‘visitante’ y la escena se hizo viral en Facebook.

Daniele Miranda, una mujer que viajaba en este transporte, contó para el portal The Dodo que, en un principio, no supo la razón por la que el conductor se habría detenido en un lugar que no correspondía a una parada.

Resulta que a mitad del camino, este hombre se había percatado que un perezoso lucía perdido, sin saber hacia dónde dirigirse para regresar a su hogar. Por ello, consideró que debía pararse para ayudarlo.

Facebook viral: chofer de bus detiene su camino y deja subir a perezoso que estaba perdido

Decidió subirlo a su transporte antes de que el animal sea impactado por otro vehículo y los ocupantes no tuvieron problemas con su noble acción. “Fue un gesto muy noble de su parte. El chofer podría haber seguido de largo, pero no lo hizo”, mencionó Daniele.

Cuando el perezoso comenzó su trayecto, se convirtió en el centro de atención, pues no dejaba de cogerse de las agarraderas y los tubos del bus. Una vez que llegaron a la última parada, autoridades locales llegaron hasta el lugar para devolver al animal al bosque al que pertenecía.

Por su parte, la empresa de transporte urbano Conorte, alabó a su chofer por su solidaridad hacia el animal. Usuarios de Facebook y Twitter no demoraron en reaccionar a este tierno gesto y dejaron emotivos comentarios.