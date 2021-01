Últimamente, las mascotas vienen protagonizando videos en los que ya no solo se revelan sus travesuras u ocurrencias, también demuestran sus habilidades o como adoptan como juguete lo que sea. Así lo demuestra un reciente video viral de Facebook que tiene como protagonista a un ‘talentoso’ perrito.

Desde celulares, computadoras, y hasta instrumentos de música se han convertido en parte de la distracción para muchos animales. Esto es lo que ocurrió en este clip, el cual pone al descubierto la ‘emoción’ de un pequeño perro al ver cómo un órgano electrónico emite varios sonidos.

Su dueña le colocó el pequeño instrumento cerca de él, y el can no tardó en ponerse a jugar. Tocando todas las teclas con sus patas delanteras, quedó sorprendido al oír la cantidad de notas que salían del órgano y no paró de ‘tocar’.

Luego de ser compartido este video tanto en Facebook como TikTok, miles de usuarios no tardaron en reaccionar y dejar divertidos comentarios en esta publicación que ya ha acumulado más de 179.000 reproducciones.